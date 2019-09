Machtkampf in Israel

Israels Präsident Reuven Rivlin hat gut eine Woche nach den Parlamentswahlen vom 17. September erneut Benjamin Netanjahu mit der Bildung einer Regierung beauftragt – obwohl dessen Likud-Partei gegenüber den Parlamentswahlen vom April Verluste zu verbuchen hatte und Netanjahu schon nach jenen daran gescheitert war, eine Mehrheit in der Knesset um sich zu scharen. Rivlin begründete seine Entscheidung damit, dass Netanjahu derzeit die höchsten Chancen auf Bildung einer Koalition habe. Der Likud hatte direkt nach der Wahl vom 17. September einen Block mit anderen rechten und religiösen Parteien gebildet und vor einer »gefährlichen antizionistischen Regierung« gewarnt. Benjamin »Benny« Gantz, dessen Bündnis »Blau-Weiß« stärkste Partei geworden war, fordert eine »säkulare« große Koalition, will also nicht mit den religiösen Kräften zusammengehen.

Zwar verfügt der Likud mit 32 Sitzen über ein Mandat weniger in der Knesset als das Bündnis des Exgenerals Gantz. Al...