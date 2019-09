Der Mordapparat

Am 27. September 1939 formulierte der »Reichsführer SS« Heinrich Himmler einen Erlass, der die Zentralisierung der wichtigsten Repressionsapparate des deutschen Faschismus anordnete. In einem »Reichssicherheitshauptamt« (RSHA) mit Zentrale im Prinz-Albrecht-Palais in Berlin sowie in einigen nahegelegenen Gebäuden erhielten das Reichskriminalamt sowie die Sicherheitspolizei (Sipo), bestehend aus dem Sicherheitsdienst der SS (SD) und der Geheimen Staatspolizei (Gestapo), neue organisatorische Strukturen und arbeitsteilig zu realisierende Aufgaben.

Der Zeitpunkt für die Gründung des RSHA war nicht zufällig gewählt worden. Der soeben vom Hitlerfaschismus mit dem Überfall auf Polen begonnene Zweite Weltkrieg erforderte die weitere Systematisierung und Effektivierung des Terrors gegen tatsächliche wie potentielle Kriegs- und Nazigegner in Deutschland, aber auch die Planung und Durchführung des Terrors gegen die Bevölkerung der von der Wehrmacht besetzten bzw. s...