Faschiertes Lächeln

Was tun, wenn man am Abgrund steht und weiß, dass der Sturz in die Tiefe bevorsteht? Am besten, man lässt es sich noch mal so richtig gutgehen, zum Beispiel in der verblichen prunkvollen, irgendwie morbiden österreichischen Stadt Graz – immerhin die selbsterklärte »Genusshauptstadt« der »Genussregion« Steiermark. Hier schmeckt das Gulasch gut, das Bier auch, und wenn auf der Speisekarte »faschierte Laibchen« stehen, hat das nichts mit Faschismus zu tun, sondern mit Gehacktem.

Für den gepflegten Hedonismus als Reaktion auf politische Untergangsszenarien hat der ungarische Philosoph Georg Lukács bei Heraufkunft des deutschen Faschismus 1933 die treffende Metapher vom »Grandhotel Abgrund« gefunden, das für jeden Geschmack »vorsorglich eingerichtet« sei: Der Rausch der einen ist die Panik der anderen. Mit dem darauf anspielenden Motto »Grandhotel Abyss« positioniert sich das Kunstfestival »Steirischer Herbst« in diesem Jahr (19.9. bis 13.10.) in der politisch...