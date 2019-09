Straßenschlacht in Jakarta

Mehr als 300 Menschen sind bei den Straßenschlachten zwischen Studenten und der Polizei in der indonesischen Hauptstadt Jakarta nach offiziellen Angaben vom Mittwoch verletzt worden. An den Protesten vor dem Parlamentsgebäude hatten sich am Dienstag laut dpa 3.000 Studenten beteiligt. Bei den später folgenden Zusammenstößen mit der Polizei, die 18.000 Beamte im Stadtzentrum zusammengezogen hatte, kamen Wasserwerfer und Tränengas zum Einsatz. Schon am Vortag hatten Studierende in neun Städten demonstriert.

Die Proteste richten sich gegen Pläne für ein härteres Strafrecht, das die Handschrift rechtskonservativ-islamistischer Gruppierungen trägt und zu Beginn der Woche im Parlament verhandelt wurde. Es gehe vor allem um die Grundrechte aller Nichtmuslime, von Frauen und LGBT-Personen, hatte die Menschenrechtsorganisation »Human Rights Watch« bereits vergangene Woche in einer Erklärung zu der »Reform« kritisiert. So gibt es einen Artikel, der es künftig unter...