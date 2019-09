Quer zu den Verhältnissen

Im Jahr 1983 begannen an der Akademie der Wissenschaften der DDR die Arbeiten an einer Begriffsgeschichte der Ästhetik. Das Projekt sollte den Abwicklungsfuror der »Wendejahre« überstehen. 2005 erschien der siebte und letzte Band des historischen Wörterbuchs »Ästhetische Grundbegriffe«. Die Arbeit an dem voluminösen Nachschlagewerk hatte sich im Laufe der 80er Jahre zu einer deutsch-deutschen Koproduktion entwickelt, an der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beiderseits der Elbe mitwirkten. Allerdings wurden die beteiligten wissenschaftlichen Institutionen der DDR nach 1990 abgewickelt, und der Marxismus musste viel Raum im Wörterbuch an andere philosophische Strömungen abtreten. Die damit einhergehenden ideologischen Konflikte wurden von Personalgerangel begleitet. So verhinderten die westdeutschen Partner 1993 erfolgreich, dass Karin Hirdina den Säulenartikel »Ästhetik« verfasste. Die seit den 60ern an der Sektion Ästhetik/Kunstwissenschaften der ...