Verdrängen und verarbeiten

Seit ihrer Entstehung an der Wende zum 20. Jahrhundert ruft die Psychoanalyse heftige und kontroverse Reaktionen hervor. Die österreichische Sozialpsychologin Marie ­Jahoda (1907–2001) hat dieses Phänomen in den 1970er Jahren wie folgt charakterisiert: Dem Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud werde von den streitenden Parteien nachgesagt, er »sei ein Wissenschaftler oder ein Scharlatan; der Begründer einer neuen Psychologie oder ein Dichter; ein Philosoph oder ein Möchtegernphilosoph; ein Biologist oder ein Sozialdeterminist; ein Moralist oder ein Libertärer«. Im Falle der Evolutionstheorie und des historischen Materialismus, so Jahoda weiter, »gab es die Darwinisten oder die Marxisten, die den Kampf um die neuen Ideen führten«; aber die meisten Psychoanalytiker beschränkten sich weitgehend auf ihre Berufspraxis und träten nur gelegentlich Angriffen entgegen.

Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Während die Psychoanalyse im Laufe des 20. Jah...