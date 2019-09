Auf dem Tisch im Wohnzimmer lag ein Umschlag, aufgerissen. Darin ein Brief wie eine Klinge in der Scheide. Er griff danach und faltete ihn auf, obwohl er denselben Brief vor zwei oder drei Wochen bereits gelesen hatte. Wie beim ersten Mal hatte er ihn auch diesmal nicht richtig verstanden. Er bemühte sich. Doch je mehr er sich in den Wörtern zwischen Punkt und Komma zu orientieren versuchte, desto enger schnallte sich eine Sprache des Stacheldrahts um seinen Verstand. Es war die Sprache der Macht. Nur dass ein Termin für den heutigen Tag festgelegt wurde, das verstand er. Das war fettgedruckt. Es handelte sich um einen jener Briefe, denen du ausgesetzt bist, wenn du überzählig gemacht wurdest.

Mehmet Yürekli leerte seine Tasse Kaffee und warf seine Jacke um die Schultern. Seine Frau lag noch im Bett und schlief, ebenso sein Ältester. Nur die zwei Töchter hatten bereits die Wohnung verlassen. Ihr Zimmer, das sie sich mit 15 und 17 Jahren nach wie vor teilt...