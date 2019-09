Systematische Erkenntnis und Dialektik

Die Natur ist die Probe auf die Dialektik, und wir müssen es der modernen Naturwissenschaft nachsagen, dass sie für diese Probe ein äußerst reichliches, sich täglich häufendes Material geliefert und damit bewiesen hat, dass es in der Natur, in letzter Instanz, dialektisch und nicht metaphysisch hergeht. (…)

Eine exakte Darstellung des Weltganzen, seiner Entwicklung und der der Menschheit sowie des Spiegelbildes dieser Entwicklung in den Köpfen der Menschen, kann also nur auf dialektischem Wege, mit steter Beachtung der allgemeinen Wechselwirkungen des Werdens und Vergehens, der fort- oder rückschreitenden Änderungen zustande kommen. Und in diesem Sinn trat die neuere deutsche Philosophie auch sofort auf. (Immanuel) Kant (1724–1804, deutscher Philosoph, jW) eröffnete seine Laufbahn damit, dass er das stabile Newtonsche Sonnensystem (Isaac Newton, 1643–1727, englischer Naturforscher, jW) und seine (…) ewige Dauer auflöste in einen geschichtlichen Vorgang: i...