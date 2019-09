Dienstwagenprivileg

Die Neo- und sonstigen Liberalen haben schon recht, wenn sie behaupten, man könne über höhere Preise für Benzin, Diesel usw. den umweltschädlichen Verbrauch dieser Sachen ein wenig verringern. Der Flugverkehr hat auch deshalb so überdimensional zugenommen, weil Flugbenzin verglichen mit dem Treibstoff für andere Fortbewegungsmittel mangels Besteuerung seit Jahrzehnten sensationell billig ist. Man könnte das anders regeln und die Förderung der größten Umweltschädlinge im Verkehr beenden. Aber man tut es nicht, weil man es nicht will.

Nun wird immer noch viel weniger geflogen als Auto gefahren. Aber auch dabei wirken bisherige Steuerregeln so, dass sie die größten Umweltschädlinge begünstigen. Gemeint sind die großen Karossen auf den Straßen, einschließlich der absurden SUVs, die am meisten Platz und vor allem am meisten CO2-Ausstoß pro Personenkilometer beanspruchen. Die steuerliche Regelung heißt »Dienstwagen«. Jens Berger hat in den Nachdenkseiten vom 16...