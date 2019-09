Gegen den Trend

Wenn an diesem Wochenende beim Festival »Manifiesta« im belgischen Bredene bei Oostende der Evergreen »Es geht eine Träne auf Reisen« von Adamo erklingt, werden wohl nur wenige vor Kummer weinen. Zumindest nicht die Vertreter der Partei der Arbeit Belgiens (PTB/PDVA), die als Veranstalter den bekannten belgischen Barden als Stargast zum Solidaritätsfest in Flandern eingeladen haben. Viel zu erfolgreich waren für die PTB/PDVA die Parlamentswahlen im Mai verlaufen, bei denen sie ihre Ergebnisse signifikant verbessern konnte.

In der Wallonie legte die Partei der Arbeit am 26. Mai rund acht Prozentpunkte zu, in Brüssel und Umland lief es ähnlich. In einigen Städten schoss das Ergebnis sogar noch weiter in die Höhe: 27,5 Prozent in Herstal, 26,5 Prozent in Seraing, 22 Prozent in Charleroi. In Flandern war der Zuwachs zwar etwas geringer, aber es gelang der PTB/PVDA, als erste sich als marxistisch verstehende Partei die Fünfprozenthürde zu überspringen. Unterm ...