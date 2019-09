Militanter Protest gegen Abtreibungsverbot in Quito

Quito. Das Parlament in Ecuador hat gegen eine Lockerung des Abtreibungsverbots gestimmt und damit wütende Aktivistinnen auf den Plan gerufen. Einige versuchten die Absperrungen vor dem Parlamentsgebäude in Quito zu überwinden. Ein Gesetzentwurf zur Neufassung der geltenden Bestimmungen war am Dien...