Göttliche Eingebung

Die dünne Handlung dieser albanisch-rumänischen Produktion variiert ein Motiv, das so alt ist wie das Privateigentum: Als der Tod ihres kranken Vaters absehbar ist, entzündet sich unter drei Geschwistern ein Streit über das bescheidene Erbe. Dabei treten die Schwester und der Bruder des Protagonisten Besnik (Arben Bajraktaraj), der mit dem Vater ein einfaches Haus im Gebirge bewohnt, als Repräsentanten betont gegensätzlicher Lebensentwürfe auf. Freilich erfährt man über Fitore (Irena Cahani), wenn sie mit ihrer Kleinfamilie das abgelegene Heimatdorf besucht, kaum mehr, als dass sie streng muslimisch lebt. Sobald Alban (Osman Ahmeti) und seine Ehefrau eintreffen, wird indes klar, dass ihre Anpassung an die griechische Gesellschaft, in die sie von Albanien aus ausgewandert sind, so weit reicht, dass sie mit assimilierten Namen auch den christlich-orthodoxen Glauben angenommen haben. Weil das den Konsum von Alkohol und Schweinefleisch einschließt, kommt der ...