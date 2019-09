Streit um Kaschmir

Der Konflikt zwischen den Atommächten Pakistan und Indien spitzt sich derzeit erneut zu. In der Nacht zum Mittwoch verurteilte Islamabad die Erklärung Indiens, den pakistanisch kontrollierten Teil der Region Kaschmir für sich zu beanspruchen. Man lehne die »aufrührerischen und verantwortungslosen Äußerungen« des indischen Außenministers ab, hieß es vom pakistanischen Außenministerium. Gleichzeitig forderte Islamabad die »internationale Gemeinschaft« auf, die »aggressive Haltung« Indiens zur Kenntnis zu nehmen.

Der höchste Diplomat Indiens, Subrahmanyam Jaishankar, hatte am Dienstag in Neu-Delhi gesagt: »Das von Pakistan besetzte Kaschmir ist Teil Indiens, und wir rechnen damit, eines Tages die Rechtshoheit darüber zu haben.« Die Regierung der hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) unter Premier Narendra Modi hatte am 5. August zwei Verfassungsartikel außer Kraft gesetzt, die dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir seit 1947 weitgehende Sonderrech...