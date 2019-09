Wende per Autopilot

Berlin hat nun auch eine Teststrecke, auf der selbstfahrende Fahrzeuge unter realen Verkehrsbedingungen erprobt werden. Am Donnerstag wurde die Strecke zwischen Ernst-Reuter-Platz und Brandenburger Tor von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und dem Regierenden Bürgermeister von Berlin Michael Müller (SPD) eingeweiht.

Forscher der Technischen Universität Berlin hatten 29 Monate lang Sensoren gebaut und entlang der Route an Ampeln und Laternen befestigt. Diese sollen Daten über die Verkehrssituation sowie über freie Parkplätze und wechselnde Ampelschaltungen, die Wetterlage und Umweltbelastung liefern. Ziel des Projektes sei es, den Verkehr sicherer und weniger umweltschädlich zu machen.

Der gestrige Termin war nicht der erste in dieser Woche zu diesem Thema. Bereits am Dienstag hatte Minister Scheuer eine Teststrecke in Hamburg besichtigt, die im April von Volkswagen eröffnet wurde. Dort drehte er mit Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteil...