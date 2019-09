Schönheit und Verzweiflung

Eine Hängematte schwingt sanft unter den Bäumen, die Sonne glitzert durch das Blätterdach. Die Kamera zoomt raus: Frösche springen in den Teich, Vögel zwitschern, Hummeln bummeln verträumt von Blüte zu Blüte. Langsam kommt der ganze Garten ins Blickfeld, dann die Umgebung: Das Haus liegt in Trümmern, die Straße auch.

Farben wie in Technicolor. Die Atmosphäre von »Air Con Eden« erinnert an David Lynch zwischen »Blue Velvet« und »Twin Peaks«: an der Oberfläche ein Idyll, eine bisweilen hawaiianisch anmutende Gitarre, verhuschte Frauenstimmen im Hintergrund. Sound zur Tiefenentspannung oder doch eher die Vision eines Komapatienten? Das Unheimliche schwingt immer mit, dieser Blick in einen undefinierten Abgrund. Bisweilen fühlt man sich an einen surrealistischen Richard Hawley erinnert.

Jerkcurb, eigentlich Jacob Read, ist seit Jahren in der Musikszene Südostlondons aktiv, der Titel »Air Con Eden« fiel ihm ein, als er sein Leben als bildender Künstler mit ein...