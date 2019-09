Schöner töten. Das aktuelle Heft der Zeitschrift der Bundeswehr-Reservisten

Airbus kommt aus dem Schwärmen nicht heraus. »We make it fly«, wirbt die Rüstungsschmiede im aktuellen Heft der Loyal-Zeitschrift des deutschen Reservistenverbands. Easyjet lässt grüßen, allein, es geht nicht um Billigflüge für Soldaten in Uniform. »Kampferprobt und dabei erfolgreich« ist das beworbene Stück. Airbus sorgt für »Luftüberlegenheit« allerorten. »Im Einsatz erweist sich der ›Eurofighter Typhoon‹ für Luftwaffen als das Flugzeug der Wahl. Seine beispiellose Zuverlässigkeit und Funktionalität, die in allen Bereichen ständig weiter entwickelt wird, werden dem ›Eurofighter Typhoon‹ über noch weitere Jahrzehnte hinweg eine unverzichtbare Rolle zukommen lassen.« Im Jemen können sie endlos Trauerlieder von der »Luftüberlegenheit« singen. »We make it fly« – Saudi-Arabien fliegt seine mörderischen Angriffe auf seine Nachbarn auch mit dem »Eurofighter Typhoon«. Die Bundesregierung hat der Kopf-ab-Diktatur »das Flugzeug der Wahl« überlassen.

Während Airbu...