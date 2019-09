Mal auf dem Laufband, mal nicht

Seit beinahe 20 Jahren gehören Romane Michel Houellebecqs zum Repertoire der deutschen Bühnen. 1999 erschien sein Debüt »Ausweitung der Kampfzone« in Übersetzung und wurde kurz danach fürs Theater adaptiert. Am Deutschen Theater Berlin (DT) hat sich Regisseur Ivan Panteleev nun erneut an dem dünnen Büchlein mit den großen Thesen versucht. Ein Wagnis, könnte man meinen, steht Houellebecq doch inzwischen in dem Ruf, ein ausgemachter Reaktionär zu sein. Das hat zwar kaum Erklärungswert und ist in dieser Einfachheit völlig unzutreffend, trägt aber doch zu einer gewissen Grunderwartung des Publikums bei.

Houellebecq ist meist weitaus radikaler in seiner Ablehnung der Gesellschaft als die wohlmeinende Kritik, die ihn zum Dämon zu stilisieren versucht. In den zwei Stunden am DT wird’s niemals drastisch. Geboten wird eine gefällige Abfolge von Szenen aus dem Roman und anderen Texten Houellebecqs. Auch das am rechten Bühnenrand aufgestellte Laufband ist nun nicht ...