Stoff für die Klasse. Shakespeare-Szenen in Berlin

Das Theater Reißverschluss Berlin ist ein junges Theater mit Tradition. Mitte der 80er Jahre in Ostberlin vom Prinzipal Joachim Stargard gegründet, bleibt die Truppe ihrem wichtigsten Prinzip seitdem treu: Jugendliche und junge Erwachsene, Profis und Laien bringen Inszenierungen auf die Bühne, die bekannte Stücke auf aktuelle Aspekte abklopfen. Fast alle Produktionen sind eigene Bearbeitungen von Stargard, der in der DDR u a. als Schauspieler, Dramaturg und Regisseur wirkte. Darin geht es nicht nur um zeitlose Themen wie Liebe, Treue und erotischer Verwirrung, wie sie für junge Leute typisch sind, sondern auch um die Solidarität der Schwachen sowie Macht- und Profitgier. Stoff für Klassenauseinandersetzungen also.

Seit einigen Jahren hat Stargard sich auf die Zeit Shakespeares ...