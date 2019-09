Blutgrätsche

Vor zwei Wochen bei Union Berlin hatten die Dortmunder einen ziemlich ratlosen Eindruck gemacht. Ständigem Pressing ausgesetzt, hatten sie einander nach der Devise Lucien Favres »geduldig« den Ball zugeschoben, ohne gefährlich zum Abschluss zu kommen, und sich mit sehenswerten Fehlern auskontern lassen. Nach der Blamage war am Sonnabend natürlich »Wiedergutmachung« angesagt. Gemunkelt wurde, es habe im Mannschaftsgefüge geknistert, Mats Hummels habe die hierarchischen Strukturen durcheinandergebracht, auch weil Marco Reus einfach kein Leader sei, was ja stimmt. Es hieß sogar, dass Trainer Favre umstritten sei, weil ihm die Leidenschaft abgehe, die zur Begeisterung junger Spieler notwendig sei, er immer nur »Geduld, Geduld« predige, was ebenfalls stimmt. Gegen Leverkusen war nun also die andere Seite des BVB gefragt. Und tatsächlich war die zu sehen, nicht zuletzt, weil der Trainer des Gegners, Peter Bosz, auf Offensive setz...