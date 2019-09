Wort und Tat

Der Begriff des Engagements hat eine wechselhafte Geschichte und ist längst nicht so eindeutig, wie er erscheinen mag. Er betrifft Grundfragen der intellektuellen und künstlerischen Praxis und im weitesten Sinn jeder gesellschaftlichen oder politischen Tätigkeit, die einem Ziel verpflichtet ist. Jean-Paul Sartre hat den Begriff unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Rahmen einer existentialistischen Literaturtheorie eingeführt und damit auch die Frage nach der Rolle des Intellektuellen in den Klassenauseinandersetzungen nach dem Ende der Okkupation Frankreichs (und halb Europas) durch deutsche Truppen gestellt. In deutschen Breiten, namentlich in der alten Bundesrepublik, sollte der Begriff erst später, in den 1960er Jahren, gebräuchlich werden und gleichzeitig über den künstlerischen Bereich hinausreichen.

Zunächst einmal bedeutet Engagement gesellschaftlichen Einsatz, das Einmischen in Debatten, was sich in öffentlichen Stellungnahmen äußer...