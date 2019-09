Auf dem Weg nach Dunajská Streda

Herr Groll und sein Freund, der Dozent, waren unterwegs in der südwestlichen Slowakei und Nordungarn, wo sie die Lage behinderter Menschen untersuchen wollten. Dem Dozenten war beim Studium wissenschaftlicher Studien aufgefallen, dass sowohl die Slowakei als auch Ungarn (aber auch andere Donauanrainer inklusive Österreich) mit den Geldern der EU über viele Jahre hinweg einen großangelegten Schwindel auf dem Rücken der behinderten Menschen und der europäischen Steuerzahler betreiben. Im Kern läuft die Sache darauf hinaus, dass die EU diesen Staaten zur Erfüllung der UN-Behindertenrechtskonvention hohen Millionenbeträgen zukommen lässt, damit sie Großheime auflösen und die räumliche und soziale Integration behinderter Menschen in die Gesellschaft vorantreiben. In Ungarn und der Slowakei ist das Gegenteil der Fall. Mit den EU-Geldern werden Heime nicht abgebaut, es werden keine Einzelwohnungen und Wohngemeinschaftsstrukturen für schwerer behinderte Menschen ...