Gekaufte Reisepässe

Flüchtlinge werden einschlägigen Berichten zufolge in mehreren EU-Staaten unmenschlich behandelt, während die Seenotrettung in Ländern wie Italien faktisch kriminalisiert wird. Doch nicht alle, die nicht über eine Einreiseerlaubnis in die EU verfügen, müssen erst in einem Schlauchboot das Mittelmeer überqueren, um dann jahrelang in überfüllten Lagern auf eine Anhörung für einen Asylantrag zu warten. Der Unterschied zwischen Flüchtlingen und ausländischen Investoren ist, wie so oft, das Geld. Denn viele EU-Staaten verfügen über Programme, die speziell darauf abzielen, ausländisches Kapital anzuziehen, indem sie ab einem bestimmten Investitionsbetrag Aufenthaltstitel oder sogar die Staatsbürgerschaft vergeben.

So auch in Griechenland: Bürger von Drittstaaten, die eine Immobilie im Wert von mindestens zwei Millionen Euro erwerben, um dann dort ihren permanenten Wohnsitz zu haben, sollen laut Plänen der neuen konservativen Regierung in Athen die griechische S...