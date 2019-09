Manipuliert und gelogen

Der US-Bürgerrechtler und politische Gefangene Mumia Abu-Jamal sei »seiner Freiheit noch nie so nahe gewesen wie jetzt«. Das erklärte vergangene Woche Noelle Hanrahan vom Prison Radio Project in San Francisco. Zwar sei »der Weg immer noch steinig«, und Abu-Jamal habe mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, aber es bestehe begründete Hoffnung. Hintergrund der optimistischen Einschätzung der Journalistin sind neue Beweise, die von der Verteidigung erst in den letzten Monaten zutage gefördert werden konnten. Die Staatsanwaltschaft hatte sie offenbar jahrzehntelang unterdrückt und alle Beschwerden der Anwälte wegen fehlender Akten als unbegründet sowie die kritisierte Tatsache »pure Phantasie« bezeichnet. Diese Beweise könnten »der Schlüssel sein zur Entlastung Abu-Jamals«, erklärte Hanrahan jetzt. Gemeint ist die Entlastung vom Vorwurf des Mordes an dem Polizisten Daniel Faulkner, unter dem der damalige Radiojournalist und Ex-Black-Panther Abu...