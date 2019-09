Perfekte V-Männer

Der vorliegende Text ist ein Kapitel aus Franz Doblers Kriminalroman »Ein Schuss ins Blaue«, der am 21. September im Tropen-Verlag erscheint. Es ist nach »Ein Bulle im Zug« und »Ein Schlag ins Gesicht« die dritte Episode mit dem Expolizisten Fallner in der Hauptrolle. Er ist mit seinem jüdischen Partner Landmann auf der Suche nach einem islamistischen Attentäter, der angeblich in München untergetaucht ist bzw. auftauchen soll. Die Sicherheitsfirma seines Bruders, für die sie ermitteln, würde die hohe Belohnung dringend benötigen. Die beiden ungläubigen Exbullen landen in einem immer dubioser werdenden Labyrinth, in dem sich offensichtlich auch rechtsradikale Polizisten bewegen, und die Frage ist nicht nur, ob man den Gesuchten findet, sondern wer welches Interesse an der Sache hat. Das Motto des Romans ist aus einem Song von Danny Dziuk: »Der Geist ist aus der Flasche, und der macht, was er will.« Und es gibt auf der letzten Seite ein abschließendes Motto...