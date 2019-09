Mit Empörung und Scham

Der Mann hatte sich viel vorgenommen: »Mein eigentlicher, einziger Zweck ist, das Zusammen- und Ineinanderwirken aller Naturkräfte zu untersuchen«, schrieb der damals 30jährige 1799 vor seiner Amerika-Reise in einem Brief aus Madrid an seinen Förderer David Friedländer. Geboren am 14. September 1769, wurde der Berliner Weltbürger Alexander von Humboldt ein Forscher und Wissenschaftler von internationalem Rang und zur Leitfigur der modernen Wissenschaften, weil er nicht nur ein einzelnes Fach, sondern eine ganze Reihe übergreifender Disziplinen mit großer Kompetenz vertrat. In genanntem Brief notierte er: »Ich werde Pflanzen und Tiere sammeln, die Wärme, die Elektrizität, den magnetischen und elektrischen Gehalt der Atmosphäre untersuchen, sie zerlegen, geographische Längen und Breiten bestimmen, Berge messen und den Einfluss der toten Natur auf die belebte Natur untersuchen.«

Noch bedeutsamer aber war seine Absicht, die wechselseitigen Zusammenhänge der E...