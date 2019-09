»Breitere Bündnisse, klarerer antikapitalistischer Kurs«

Das internationale feministische Festival hat am Donnerstag in Essen begonnen und endet am Sonntag. Rund 1.400 Teilnehmende schmieden dort Bündnisse für einen klassenpolitischen Feminismus. Welche spannenden Einflüsse aus anderen Teilen der Erde sind hervorzuheben?

Unser Team hat Feministinnen aus den Bewegungen vieler Länder eingeladen, weil wir von ihnen hören wollen, wie sie sich organisieren und was wir in Deutschland von ihnen lernen können. So berichten Frauen aus Lateinamerika, aus afrikanischen, asiatischen, arabischen und europäischen Ländern von ihrer politischen Arbeit.

Können Sie Beispiele nennen?

In Brasilien wehren sich zunehmend schwarze Aktivistinnen gegen den autoritären Rechtsruck unter Präsident Jair Bolsonaro, vor allem auch gegen die hohe Mordrate an Frauen. Gegen die sogenannten Femizide formiert sich Protest. Ein bekannter Fall ist der Mord an der Stadträtin Marielle Franco in Rio de Janeiro. Sie wurde am 14. März 2018 erschossen. N...