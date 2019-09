Der Adler, er fliegt wieder: Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Chabib Nurmagomedow, Spitzname: Eagle (Adler), verteidigte am Samstag seinen UFC-Titel im Leichtgewicht gegen Dustin Poirier. Bereits in der dritten Runde – in der UFC (Ultimate Fighting Championship) wird über fünf Runden mit jeweils fünf Minuten gekämpft – beendete der Russe das ungleiche Duell per Aufgabegriff.

Für Nurmagomedow war es die erfolgreiche Rückkehr in den Käfig. Neun Monate durfte er aufgrund einer Sperre nicht antreten. Die hatte er sich nach dem Kampf gegen Conor McGregor im vergangenen Oktober eingehandelt, als er dessen Team attackierte und es anschließend zu einer Massenschlägerei kam. Während Nurmagomedows unfreiwilliger Pause errang der US-Amerikaner Poirier den Status des Interimschampions im Leichtgewicht. Doch auch Poirier musste im direkten Aufeinandertreffen feststellen, dass Nurmagomedow derzeit einfach in einer anderen Liga spielt: 28 Siege in 28 Kämpfen zeugen dabei von ...