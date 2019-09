Untaugliches »Pflaster«

Schon heute ist mehr als jeder sechste Rentner in Deutschland von Armut betroffen. Und es werden immer mehr. Mit einer Grundrente will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dem entgegenwirken. Die Partei Die Linke und Sozialverbände bewerten das als Tropfen auf den heißen Stein. Wenig überraschend kam nun das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung zu ähnlichen Ergebnissen: Das aktuell in der großen Koalition diskutierte Konzept sei »kaum geeignet, künftige Rentner vor Altersarmut zu bewahren«, heißt es in der am Donnerstag von der Stiftung vorgestellten Studie.

»Selbst bei einer positiven Arbeitsmarktentwicklung müssen wir mit einem deutlichen Anstieg der Altersarmut rechnen«, kommentierte Christof Schiller vom Bertelsmann-Ressort Arbeitsmarkt das Studienergebnis. So gehen die Forscher davon aus, dass im besten Fall in zwanzig Jahren mehr als jeder fünfte Ruheständler (21,6 Prozent) unterhalb der Armutsgre...