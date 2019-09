Happy Birthday in den Knast

Meist ist ein 75. Geburtstag Grund zur Freude. Nicht so jedoch im Hochsicherheitsgefängnis Coleman in Florida. Denn statt Sektkorken werden dort am heutigen 12. September nur die Zellentüren des »Sarkophag aus Stahl und Stein« des indigenen politischen Gefangenen Leonard Peltier knallen. Heute wird Peltier 75 Jahre alt – Grund genug, um an das Schicksal des US-Langzeitgefangenen zu erinnern, der fast zwei Drittel seines Lebens inhaftiert ist.

Peltiers politische Sozialisation begann bereits in frühen Jahren. Ab 1972 engagierte er sich beim 1968 gegründeten »American Indian Movement« (AIM). Wegen seiner Beteiligung an einigen spektakulären Besetzungsaktionen geriet er schnell in den Fokus des FBI, in dessen Augen er nun zum »Rädelsführer« und potentiellen Sicherheitsrisiko stilisiert wurde. Mitte der 70er Jahre, nachdem der tödliche Terror gegen Indigene rund um die Pine Ridge Reservation eskalierte und mehr als 60 »Natives« mit Unterstützung einer von Pol...