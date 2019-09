Kungeln mit den Bossen

Seit Monaten prophezeien Ökonomen eine neue Finanzkrise. Die ressourcenintensive Autobranche steckt schon mittendrin. Konzerne wie Volkswagen, Ford, Audi, Opel und andere kündigten bereits Kurzarbeit und Stellenabbau an. Continental-Chef Elmar Degenhart will notfalls ganze Sparten abstoßen, wie er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) sagte. Und während die Konzernspitzen auf der Frankfurter Automesse IAA vom Staat den Investitionstropf fordern, der sie – wieder einmal – aus den selbstproduzierten kapitalistischen Verwerfungen erretten möge, scheitern die Vorstände der Industriegewerkschaft Metall an dem sich zuspitzenden Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit.

Die IG Metall beteiligt sich dieser Tage an der bundesweiten »Woche der Industrie«. Sie will »die Transformation im Sinne der B...