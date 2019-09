Rotlicht: Wahl

Jeder nur ein Kreuz. Auf zum Urnengang. Wer dabei an eine Prozession zum Friedhof denkt, liegt nicht ganz, aber doch im wesentlichen falsch. Die Rede ist in Wahrheit von dem regelmäßig wiederkehrenden Verfahren, über die personelle und politische – und das heißt zuallermeist: parteimäßige – Zusammensetzung politisch-staatlicher Organe, also vor allem Vertretungskörperschaften, aber auch Staatspräsidenten, durch Entscheidung der Staatsbürger zu bestimmen. Ein Hochamt der bürgerlichen Demokratie, bei dem der lohnabhängige Teil der Bevölkerung darüber befinden darf, vom wem er sich in den kommenden vier oder fünf Jahren belügen und kujonieren lassen darf, und wenn er das herausgefunden hat, wählt er nach Ablauf einer Legislatur eben andere, die wieder belügen und kujonieren. Und so fort. Das Prozedere hat sich als erstaunlich stabil erwiesen.

Die Kommunistische Arbeiterpartei hatte solchen Lug und Trug schon früh durchschaut und 1920 per Plakat geboten: »Du ...