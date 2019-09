Netanjahus Wahlkampf

An Benjamin Netanjahus spektakulär vorgetragene Behauptungen über angebliche Atomwaffenpläne des Iran hat die Welt sich mittlerweile gewöhnt. Am Montag war es wieder einmal soweit: In einer für seine Verhältnisse außergewöhnlich kurzen Pressekonferenz »enthüllte« der israelische Premierminister, dass es in Abadeh, südlich der Stadt Isfahan, eine geheime Anlage gegeben habe, in der »Experimente zur Entwicklung von Nuklearwaffen« durchgeführt worden seien. Die Iraner hätten, als sie erfuhren, dass Israel davon Kenntnis erhalten hatte, die Gebäude im Eiltempo abgerissen und die ganze Anlage beseitigt.

Als einzigen Beweis präsentierte Netanjahu Satellitenaufnahmen vom Juni und Juli dieses Jahres: Sie zeigen eine leere Fläche, wo vorher offenbar mehrere Gebäude standen. Der israelische Regierungschef erklärte weder, um was für Versuche es sich gehandelt habe, noch wann sie stattgefunden haben sollen. Fragen der Journalisten wollte er nicht beantworten.

Der Auß...