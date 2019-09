Protzfahrzeuge am Pranger

Nachdem am vergangenen Freitag ein Porsche Macan in Berlin-Mitte von der Straße abgekommen war und dabei vier Passanten ums Leben kamen, wird verstärkt die Forderung nach einem Verbot von sogenannten SUV-Fahrzeugen erhoben. Vor allem Klima- und Umweltschützer, Radfahrer- und alternative Verkehrsverbände sprechen sich dafür aus, die vermeintlichen Sport- und Nutzfahrzeuge, die jedoch in dem meisten Fällen eher dem Renommierbedürfnis der Fahrzeuginhaberinnen und -inhaber dienen, zumindest im Innenstadtbereich zu verbieten.

Bereits in den vergangenen Tagen war es am Unfallort in Berlin zu Mahnwachen und Protestaktionen gegen die SUV-Fahrzeuge, aber auch den Autoverkehr im allgemeinen gekommen. Das dürfte die Diskussion des Themas weiter anheizen, obwohl die genaue Unfallursache bisher noch nicht endgültig geklärt ist. So heißt es aus Ermittlerkreisen, dass der Fahrer des Großfahrzeugs einen epileptischen Anfall erlitten haben könne. Allerdings kann auch über...