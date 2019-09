Zurück ins 19. Jahrhundert

Der britische Gewerkschaftsdachverband TUC (Trades Union Congress) hat sich für eine Verschiebung des »Brexit« ausgesprochen. Die Verbandsvorsitzende Frances O’Grady verwies zu Beginn der jährlichen TUC-Konferenz am Sonntag darauf, dass eine Mehrheit der Gewerkschaften gegen den Brexit sei. In der vergangenen Woche warnte O’Grady, dass der EU-Austritt Großbritanniens die Armen in der Gesellschaft am härtesten treffen würde. Dennoch hätten viele Menschen aus Frustration über niedrige Löhne und die Verlagerung von Macht und Wohlstand hin zu einer gesellschaftlichen Minderheit für den Brexit gestimmt.

Anlass war die von TUC am Donnerstag veröffentlichte Studie ü...