Flugzeuge am Boden

Bei der Fluggesellschaft British Airways (BA) hat der erste Pilotenstreik in der Geschichte des Unternehmens am Montag zum Ausfall praktisch aller Flüge geführt. Von den rund 850 Flügen, die BA pro Tag in Großbritannien anbietet, seien »fast 100 Prozent« annulliert worden, wie das Unternehmen mitteilte. Die Pilotengewerkschaft BALPA hatte für Montag und Dienstag sowie zusätzlich noch für den 27. September zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft eine größere Beteiligung ihrer Mitglieder an den Gewinnen der Fluggesellschaft durchsetzen. Nach Gewerkschaftsangaben wollten sich an den Arbeitsniederlegungen mehr als 90 Prozent der 4.300 Piloten von B...