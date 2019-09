Der Mob führt aus

Unpassender hätte der Zeitpunkt der Attacken kaum sein können. Gerade als Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa Anfang vergangener Woche als Gastgeber der Kontinentalveranstaltung des Weltwirtschaftsforums in Kapstadt bei seinen afrikanischen Amtskollegen für verstärkten innerafrikanischen Handel werben wollte, plünderten und brandschatzten fremdenfeindliche Mobs in Johannesburg und Pretoria die Läden von ausländischen Kleinunternehmern. 14 Menschen wurden dabei nach Polizeiangaben bisher getötet, mehr als 500 festgenommen.

Etliche afrikanische Regierungen richteten eindeutige Botschaften an Pretoria, der Kommissionsvorsitzende der Afrikanischen Union, Moussa Faki, verurteilte die Gewalt »aufs schärfste« und forderte die südafrikanische Regierung in einer Mitteilung vom Dienstag zu »unverzüglichen Maßnahmen zum Schutz von Menschenleben und Eigentum« auf. Ramaphosa brach sein Schweigen erst am Mittwoch, drei Tage nach Beginn der Attacken und verurteilte die...