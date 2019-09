Uniformierte »Sippenforscher«

Ob jahrelange Ermittlungen zu »Dönermorden«, die sich nach der Selbstenttarnung des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) als rechtsterroristische Attentate entpuppten, oder alltägliche Kontrollen von Menschen mit dunkler Hautfarbe oder zuletzt aufgedeckte faschistische Netzwerke bei Polizei und Bundeswehr: Rassistische Beamte sind keine Einzelfälle in der BRD. Deshalb lohnt ein Blick in das, was an Polizeifachschulen dem Nachwuchs beigebracht werden soll. So ist das für die Ausbildung verfasste Fachbuch »Kriminologie. Für Studium und Praxis« von Ines Zeitner und Horst Clages überfüllt mit Nazivokabular.

Seit 13 Jahren ist die Lektüre für Anwärter des gehobenen Polizeidienstes im Gebrauch. Herausgeber ist der Verlag Deutsche Polizeiliteratur. Dieser gehört der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Ohne den Hintergrund zu benennen, beziehen sich die Autoren darin auf die »Rassenlehre« deutscher Faschisten. Sie »analysieren« zum Beispiel deren »biologisch-a...