Immer in Bewegung

Einen Monat vor seinem 89. Geburtstag ist Immanuel Wallerstein am vorigen Sonnabend verstorben. Damit verlieren wir einen linken – an Marx angelehnten – Theoretiker, Sozialwissenschaftler und Historiker, der in den letzten vier Jahrzehnten vielen Disziplinen zahlreiche Impulse gegeben und wichtige Debatten angestoßen hat.

Sein Name ist vor allem mit der »Weltsystemanalyse« verbunden, als deren Begründer er gilt. In seinem vierbändigen Hauptwerk »Das moderne Weltsystem« untersuchte er ab 1974 die Entstehung und beständige Expansion des kapitalistischen Weltsystems vom 16. bis ins 19. Jahrhundert und begriff dieses als ökonomisch eng zusammenhängendes Geflecht, das aber gleichzeitig politisch durch Nationalstaaten zerstückelt ist. Infolge von asymmetrischen und hierarchischen Beziehungen zwischen einem Zentrum, einer Semiperipherie und einer Peripherie, denen jeweils verschiedenen Staaten angehören, ist dieses Weltsystem stets in Bewegung. Es kommt zu bestä...