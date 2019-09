Servicewüste Deutsche Bahn

Im bundesdeutschen Schienennetz haben 97 Prozent der Personenbahnhöfe kein Servicepersonal. Dies ist das Fazit einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke.

Insgesamt gibt es derzeit bundesweit 5.663 Personenbahnhöfe, die überwiegend von der Deutschen Bahn AG (DB) verwaltet werden. Dazu zählen auch 266 Bahnhöfe des DB Regionetzes. In 5.479 dieser Stationen ist kein permanentes Personal präsent, das als Ansprechpartner der Kunden fungieren, Fahrkarten verkaufen, behinderten Menschen beim Ein- und Ausstieg helfen oder andere Jobs ausführen könnte. »Wenn an mehr als 5.000 Bahnhöfen kein Servicepersonal anzutreffen ist, dann läuft etwas schief«, so Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. »Ein Bahnhof, der angefahren wird, muss auch mit DB-Personal besetzt sein.« Schließlich gehe es nicht nur um Auskünfte, sondern auch um Sicherheit, so Bartsch.

Die DB hat nach eigenen Angaben bundesweit 3.000 Servicemit...