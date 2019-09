Er hört auf!

Eigentlich warteten die Österreicher am Mittwoch abend mit Spannung auf die erste TV-Debatte zur vorgezogenen Nationalratswahl Ende September – die Konsequenz aus »Ibiza-Gate«. Dann aber rief Skistar Marcel Hirscher, 30, zu einer Pressekonferenz ins Salzburger In-Lokal »Gusswerk«, und die TV-Debatte wurde kurzerhand ins Spätabendprogramm verschoben. Bezeichnend für ein Land, das sich seiner Politiker gerne schämt, in dem Skirennläufer jedoch Helden sind.

Hirscher sagte das, was gemeinhin erwartet wurde: Er hört mit dem Skirennsport auf. Dafür führte er »eine Mischung aus Gründen« an: Rücksicht auf die Gesundheit, Zeit für die Familie, Abtreten als Sieger. Letzteres gelang zweifellos. In der vergangenen Saison holte Hirscher den achten ...