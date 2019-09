Ausbau des »Wilden Ostens«

Nicht nur die USA haben vor Jahren einen »Pivot to Asia« angekündigt, eine Wendung nach Asien. Russland sieht das genauso. Die boomenden Märkte der pazifischen Region, bei weitem nicht nur Chinas, gelten als attraktiv für den Absatz russischer Rohstoffe. Doch ihr Export setzt gewaltige Investitionen voraus: So ist eine 4.500 Kilometer lange Gaspipeline unter dem Titel »Power of Siberia« nach China in Betrieb genommen worden, eine zweite ist im Bau. Auf der Insel Sachalin wird eine Ölexportinfrastruktur gebaut, allerdings haben sich die ursprünglich eingeplanten westlichen Investoren unter dem Eindruck der antirussischen Sanktionen zum Teil zurückgezogen.

Das größte Hindernis dafür, dass Russland seine östlichste Region wirtschaftlich in Wert setzt, ist aber deren abgehängter Charakter. Der Föderationskreis Ferner Osten beginnt verwaltungstechnisch am Ostufer des Baikalsees und reicht über 3.000 Kilometer bis zum Pazifik. Auf einer Fläche von sieben Millio...