»Die Bevölkerung nimmt diese Einrichtung kaum wahr«

Regelmäßig kommt es bundesweit zu Protesten gegen die rigide Abschottungspolitik. In der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Büren demonstrierten am Wochenende mehrere hundert Menschen gegen den dortigen Abschiebeknast. Wie sind die Zustände in der seit 25 Jahren betriebenen Haftanstalt?

Der Abschiebeknast in Büren bei Paderborn ist der größte in Deutschland. Offiziell heißt das Abschiebegefängnis »Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige« (UfA). Die Menschen werden hier nicht eingesperrt, weil sie verurteilt wurden, sondern weil ein Gericht die Gefahr sieht, dass sie vor ihrer Abschiebung untertauchen. Es gibt Gitterstäbe und einen Trakt mit Isolierhaftzellen, das Essen und die medizinische Versorgung sind schlecht. Den Gefangenen werden die Mobiltelefone abgenommen, der Kontakt zu Rechtsmitteln und Anwälten erschwert.

Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter besuchte am 24. und 25. Januar 2018 die Anstalt und legte in einem Bericht gravieren...