Werben für den Krieg

Auch dieses Jahr befindet sich die kleine Stadtgemeinde Zeltweg im steirischen Bezirk Murtal am 6. und 7. September im Ausnahmezustand. Grund dafür ist die jährlich stattfindende Flugschau »Airpower«, organisiert vom Österreichischen Bundesheer, dem Land Steiermark und dem österreichischen Getränkehersteller »Red Bull«.

Aufgefahren werden dabei etwa 200 Fluggeräte aus 20 Nationen, viele davon NATO-Staaten. Die Veranstalter gehen davon aus, dass alleine an diesen beiden Tagen etwa 300.000 Menschen die Stadt mit ihren etwa 7.000 Einwohnern überrollen werden, um dem Spektakel beiwohnen zu können. Dabei will man natürlich für entsprechende Sicherheit sorgen, und so befindet sich auch weiteres militärisches Gerät vor Ort. »Das Ganze erinnert ein wenig an Krieg. Etliche Panzer und Soldaten stehen einfach so den ganzen Tag auf den Straßen herum, ohne wirklich ersichtlichen Grund«, berichtet Josef Meszlenyi, Bezirkssekretär der KPÖ Murtal, im Gespräch mit junge W...