Initiative für rüstungsfreien Hafen

Über den Hamburger Hafen werden unter anderem größere Rüstungslieferungen verschifft, auch in Kriegs- und Konfliktgebiete. So wurden allein von April bis Juni 2019 rund 1.533 Tonnen Bruttomasse Patronen ausgeführt, darunter rund 161 Tonnen nach Dschabal Ali in den Vereinigten Arabischen Emiraten und 63 Tonnen nach Cartagena in Kolumbien. Dies geht hervor aus der Anfang dieser Woche veröffentlichten Antwort des Hamburger Senats aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen auf eine kleine Anfrage des Bürgerschaftsabgeordneten Martin Dolzer (Die Linke). Der friedens- und justizpolitische Sprecher seiner Fraktion fragte unter anderem, ob in Kolumbien gelöschte Patronen zur Tötung von Oppositionellen verschossen worden waren oder ob der Hamburger Senat dies ausschließen könne. Die Antwort: Dazu habe man keine Kenntnisse. Auch Panzerfahrzeuge und Teile von Kriegsschiffen werden über die Hansestadt in die ganze Welt verfrachtet, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf ...