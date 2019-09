Knietief im braunen Sumpf

Die Bettler, durch sektorales Bettelverbot aus der Salzburger Altstadt und dem Festspielbezirk vertrieben, stören nicht mehr. Dafür verstopft ein Strom von Tagestouristen die schönsten Plätze Salzburgs, und wer einen »Fußgängerinnen und Fußgängerstau« nicht erleben will, sollte die Getreidegasse meiden und auch sonst alle größeren Plätze der Altstadt. Da tobt, so immer mehr verärgerte Geschäftsleute, der »Selfie-Mob«, der nichts kauft und sein mitgebrachtes Pausenbrot samt Getränk, ohne Rücksicht auf die Kultur- und Festspielstadt, auf einem Grabstein im Petersfriedhof sitzend verspeist oder auf dem Residenzplatz, auf dem Mahnmal zur Bücherverbrennung in die Leberkässemmel beißt. Vom »Fremdenverkehr« lebende, besorgte Salzburger denken über ein sektorales Tagestourismusverbot für die Altstadt nach.

