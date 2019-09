Zu Gast bei Freunden

In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong verweilen seit dem gestrigen Mittwoch prominente Gäste aus den USA. Stolz verbreitete die American Conservative Union (ACU) die Nachricht über den Grund ihres Besuchs: Sie schalte sich in die Proteste in der Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China ein. »Auf Wunsch der studentischen Führer der Freiheitsbewegung in Hongkong« sei eine Delegation der ACU in der Metropole eingetroffen. Angeführt von ihrem Vorsitzenden Matthew »Matt« Schlapp und Exekutivdirektor Daniel Schneider wollen sie sich »aus erster Hand ein Bild von den Ereignissen machen und den Studenten in Solidarität zur Seite stehen«.

Die ACU hat sich in den USA mit der jährlich im Februar stattfindenden »Conservative Political Action Conference« (CPAC) einen Namen gemacht. Dieses sogenannte Hochamt der Ultrakonservativen und salonfähigen Neonazis des Landes hat wesentlich dazu beigetragen, den Rechtsruck in den USA zu forcieren und Donald Tru...