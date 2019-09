Nach aggressiven Äußerungen aus Kolumbien hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro für die kommende Woche den Beginn eines großen Manövers angekündigt und für die an der Grenze zum Nachbarland stationierten Truppen die zweithöchste Alarmstufe »orange« ausgerufen. Während einer Veranstaltung aus Anlass des neunten Gründungstages der »Bolivarischen Militäruniversität« in Caracas wies der Staatschef am Dienstag (Ortszeit) Vorwürfe seines kolumbianischen Amtskollegen Iván Duque zurück. Dieser hatte Venezuela in der vergangenen Woche dafür verantwortlich gemacht, dass ein Teil der im Rahmen des Friedensprozesses demilitarisierten FARC ihre Rückkehr zum bewaffneten Kampf angekündigt hatte. Bei der Gruppe handele es sich nicht um eine neue Guerilla, »sondern um eine von Nicolás Maduro unterstützte Bande von Drogenterroristen«, hatte Duque in einer Fernsehansprache erklärt. Er habe den »rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas« – gemeint war der Oppositionspolitiker Ju...