Rechentrickser unter sich

Das Schwarzer-Peter-Spiel nach der gescheiterten »Ausländermaut« von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geht in die nächste Runde. Der bislang schwerwiegendste Vorwurf der Bundesregierung an die Betreibergesellschaft Auto Ticket lautet, Aufträge an andere Firmen im Umfang von über einer halben Milliarde Euro vergeben zu haben, obwohl das Projekt zu diesem Zeitpunkt schon juristisch gekippt und die Verträge mit dem Bund bereits gekündigt waren. Was der Minister schon Ende Juni beklagt hatte, wird nun durch Dokumente gestützt, aus denen am Montag die Süddeutsche Zeitung (SZ) und der Westdeutsche Rundfunk (WDR) zitierten. Im Schreiben einer vom Bund beauftragten Anwaltskanzlei ist demnach von einem »vorsätzlichen Versuch einer treuwidrigen Schädigung« die Rede. Die hinter »Autoticket« stehenden Unternehmen CTS Eventim und Kapsch Traffic-Com weisen die Anschuldigungen zurück.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte das fragliche Gesetz, das eine In...