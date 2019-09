Kommunisten müssen traurig sein. Im neuen Böhlich-Film ist die DDR eine immer schon vergebliche Hoffnung

»Und der Zukunft zugewandt« wird keine Filmgeschichte schreiben. Die Bildsprache ist offensichtlich auf eine Zweitverwertung im Fernsehen ausgerichtet, da braucht es keine Kinoleinwand. Die Handlung schleppt sich über knapp zwei Stunden dahin: Eine Hauptfigur, die etwas verschweigen muss, das auch einsieht und sich nur durch einen Zufall verrät, ist dramaturgisch ungeeignet. Man würde im Kino noch viel häufiger auf die Uhr schauen, hätte der Film nicht eine Besonderheit: Alle Hauptfiguren sind überzeugte Sozialisten, und keine ist ohne Sympathie gezeichnet.

Ihre Frage ist: Was kann man an Fehlern zugeben, solange der sozialistische Aufbau von außen gefährdet ist? In die DDR zurückgekehrt, findet sich die Hauptfigur Antonia bald zwischen zwei Männern mit zwei verschiedenen Haltungen. Auf der einen Seite war es für den idealistischen Arzt Konrad eine Frage der Moral, nicht die Hamburger Praxis seines Vaters zu übernehmen, sondern seine Fertigkeiten dem Sozi...