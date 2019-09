Zölle auf Ölimporte aus den USA

Im Handelskrieg, den die USA gegen China führen, sind am Sonntag neue Zölle in Kraft getreten. Washington führte Abgaben auf chinesische Importe im Wert von 125 Milliarden Dollar ein. Die neuen Zölle von 15 Prozent betreffen vor allem in der Volksrepublik produzierte Konsumartikel wie Lautsprecher, Kopfhörer und Schuhe. Ausnahmen, etwa für ...